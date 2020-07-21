10:38 21.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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При каких условиях могут встретиться Путин и Зеленский в Крыму

Если говорить о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина в Крыму, то она может пройти только при одном условии.

При каких условиях могут встретиться Путин и Зеленский в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге, 21июля, ответил на вопрос журналиста о слухах относительно возможной встречи двух президентов на административной границе или тому подобном. Однако Кулеба отметил, что такая встреча может произойти только при одном условии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего о готовности России провести такую ​​церемонию мне пока не известно, к сожалению", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины добавил, что на данный момент встреча ни в самом Крыму, ни на границе с ним немыслима.

"И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи", - отметил Кулеба.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина ко второй волне коронавируса.


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