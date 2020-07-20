13:58 20.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, готова ли Украина ко второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране.

Зеленский рассказал, готова ли Украина ко второй волне коронавируса

Глава государства отметил, что на данный момент нет каких-либо критических, красных точек, чтобы ожидать существенного роста количества новых инфекций. В тоже время президент отметил, что страна в целом готова к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", - сказал Зеленский.

В тоже время министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что на протяжении последних трех недель фиксируется приблизительно обычный уровень количества новых заболеваний. В тоже время, по его данным, в стране уменьшается количество случаев госпитализации.

По последним данным в Украине почти 60 000 случаев заражения.


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