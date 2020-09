Умер DJ Эрик Морилло: его хит 90-х годов известен во всем мире

DJ Erick Morillo, участник дуэта Reel 2 Real, скончался в возрасте 49 лет. Его тело было найдено в его доме в Майами-Бич. Морилло был известен как автор всемирно известного хита 90-х "I like to move it". Недавно у музыканта возникли проблемы с законом, его обвинили в изнасиловании.