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Умер DJ Эрик Морилло: его хит 90-х годов известен во всем мире

DJ Erick Morillo, участник дуэта Reel 2 Real, скончался в возрасте 49 лет. Его тело было найдено в его доме в Майами-Бич. Морилло был известен как автор всемирно известного хита 90-х "I like to move it". Недавно у музыканта возникли проблемы с законом, его обвинили в изнасиловании.

Умер DJ Эрик Морилло: его хит 90-х годов известен во всем мире

В понедельник, 31 августа, в поместье Морилло вызвали полицию. Когда прибыли офицеры, они нашли его тело. Причина смерти пока не известна, но полиция сообщила, что на месте происшествия не было обнаружено никаких видимых следов участия третьих лиц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В последнее время у Морилло возникли проблемы с законом. Его обвинили в посягательстве на физическую неприкосновенность якобы в декабре прошлого года. Музыкант был арестован в прошлом месяце, а первое судебное разбирательство в суде было назначено на 4 сентября. Морилло не признал себя виновным в предполагаемых действиях.

Эрик Морилло был известным хаус-музыкантом из Колумбии. В 1990-х и в начале этого века он основал два лейбла - Subliminal и Subusa. Там он участвовал в продвижении и управлении карьерой многих артистов. Он также продюсировал новые песни и делал ремиксы на старые. Он был узнаваемой фигурой во всем мире.

Ранее мы сообщали, что умерла звезда "Ворониных".


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