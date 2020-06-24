13:20 24.06.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Киев смягчает карантин, несмотря на рекордное количество новых заболеваний

За последние сутки в столице Украины было зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель последних дней.

Киев смягчает карантин, несмотря на рекордное количество новых заболеваний

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга отметил, что в общей сложности в столице 4528 подтвержденных случаев заболевания. При этом зафиксирован 101 летальный случай. 1440 жителей столицы уже победили болезнь. Несмотря на такие показатели Киев намерен еще больше смягчить карантинные меры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - отметил Кличко.

При этом Виталий Кличко отметил, что если ситуация будет ухудшаться, то Киев снова вернет прежние ограничения.

Напомним, что в Украине за предыдущие сутки было зафиксировано рекордное количество новых случаев – 940. В общей сложности в стране более 39 000 случаев заражения.


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