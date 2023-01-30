Происшествия

Джонсон звонил Путину перед вторжением в Украину: экс-премьер сказал, чем угрожали ему в РФ

Родион Власов

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин всерьез угрожал ему ракетными ударами по Соединенному Королевству.

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Об этой информации сообщил «Стопкор», передает «УРА-Информ».

В самом начале премьер отметил, что он сам пытался донести важный месседж для Путина. По его словам, он пытался предупредить диктатор насчет того, что развязывание войны приведет к абсолютной катастрофе. Так же Джонсон доносил до Путина факт того, что последуют за этим решением и новые санкции, а также усиление группировки НАТО на границе с Россией.

Более того, чтобы остановить Путина, Джонсон даже говорил, что Украину никто не будет принимать в НАТО в обозримом будущем. Однако, как заявил Джонсон, Путин ответил весьма своеобразно.

«В один из моментов он кинул угрозу, сказав: «Борис, у меня нет желания делать тебе больно, но с помощью ракеты на это потребуется только одна минута» или что-то в таком духе», – признался Джонсон.

Напомним, США приняли военное решение по Украине: СМИ объяснили, что намерен изменить Вашингтон.

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