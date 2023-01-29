США приняли военное решение по Украине: СМИ объяснили, что намерен изменить Вашингтон

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что произойдет вышеупомянутое благодаря обучению солдат и офицеров Вооруженных сил Украины ведению боев, применяя пехотные подразделения, танки, а также артиллерию.

«Речь идет об экспресс-курсе обучения тем навыкам, которые военные США прозвали общевойсковым боем. ВС Америки, как известно, оттачивают такую динамику месяцами, если не годами», – сообщили журналисты пресс-службы Запада.

К сожалению, на этом фоне пока неясно, как изменятся боевые действия, учитывая применение столь новой динамики. Тем не менее, многие прогнозируют, что ВСУ начнут наступление уже весной, и тогда ее результативность станет более очевидной.

Напомним, под Бахмутом изменился состав врага и его действия: в ВСУ рассказали о планах РФ.