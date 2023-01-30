Для чего Зеленский устроил «чистки» в ОП и Раде: источник раскрыл возможный ответ

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Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

Известно, что на предыдущей неделе добровольно решили уйти из Офиса Президента Алексей Арестович наряду с Кириллом Тимошенко, которые в свое время скандально прославились из-за своих действий. Однако следом за ними последовали перестановки и в ВРУ, где некоторых народных депутатов либо лишили мандатов, либо изгоняют из фракций. Среди них особенно выделились Николай Тищенко и Наталья Королевская.

«Безусловно, реакция должна была быть моментальной. Нужно было сразу рубать головы, как только начали доходить сообщения насчет воровства гуманитарных грузов. Просто в свое время все увидели, что никто ничего не делает. Это воспринялось в качестве сигнала, что красть можно дальше и даже больше. Некоторые даже начали наглеть открыто, когда присылают фото и видео с отдыха», – сказал в начале источник.

В конце же было добавлено, что вышеупомянутая «встряска» является началом, и она должна апеллировать к Западу, который явно недоволен такой коррупцией.

«По факту у нас теперь будет запускаться институция репутации. Взгляните: с самого начала недели Халимон был снят с поста заместителя главы фракции за дорогостоящий дом, ну а в конце недели Тищенко был изгнан из фракции из-за фото с Тайланда. Все быстро происходит», – сказано в сообщении.

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