Машину «главы» Энергодара расстреляли: ВСУ узнали, в каком состоянии коллаборант

Стало известно, что ставленник Российской Федерации в Энергодаре Александр Волга попал в смертельный инцидент. Выяснилось, что мужчина был в том транспортном средстве, которое расстреляли неизвестные.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Появилось сообщение о том, что машину так называемого главу ОВА Энергодара расстреляли. К сожалению, он остался живым. Мужчину отвезли на скорой помощи с огнестрельными ранениями», – подметили военные ВСУ.

На этом фоне неизвестно, сможет ли выжить предатель Украины или нет. О заказчиках тоже никто ничего не сообщил. Однако известно, что в таких случаях представители РФ зачастую винят украинские спецслужбы или партизан ВСУ, которые действуют на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Были известны и другие случаи покушения на жизнь коллаборационистов. Так, недавно партизаны Херсонщины совершили покушение на представителя РФ, который еще до войны был проукраинским деятелем. Известно сейчас, что мужчину ждет инвалидность.

Напомним, что произойдет, если Путин применит ядерное оружие в Украине: Болтон дал четкий ответ.