Что произойдет, если Путин применит ядерное оружие в Украине: Болтон дал четкий ответ

Президент России Владимир Путин рискует стать мишенью из-за своего потенциального, радикального решения. Подобное предупреждение сделал бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

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Об этой информации сообщили в ZN.UA, передает «УРА-Информ».

Представитель США пояснил, что использование ядерного потенциала крайне негативно скажется на всей Российской Федерации.

«Очень важно, чтобы мы обратились к Путину, чтобы понять всю степень рисков. Впрочем, это же касается и всего руководства Российской Федерации. Применение ядерного оружия недопустимо. Если Путин решится на такой шаг, он сам подпишет предсмертную записку», – сказал Болтон.

Политик предупредил, что Путин уже находится в списке «мишеней» как центр принятия решений.

«Все командование Российской Федерации обращено к Путину, он отдает основные приказы и руководит основными действиями. Следовательно, это законная военная цель. Им нужно знать, что они в нашем списке целей», — предупредил Болтон.

Напомним, Песков дал четкий ответ насчет ядерной доктрины РФ: подробности.