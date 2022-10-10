Партизаны Херсонщины жестко наказали коллаборанта: СМИ раскрыли, что произошло с любителем «русского мира»

В интернете появилась информация о том, что еще один предатель Украины поплатился за сотрудничество с оккупантами из Российской Федерации. Речь идет о коллаборанте по имени Андрей Кошелев, который является замом оккупационной ВГА населенного пункта Белозерки.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что проживал Кошелев в населенном на Херсонщине. СМИ выяснили, что еще в конце сентября он и его единомышленники праздновали так называемый «референдум». Однако спустя буквально неделю около его дома что-то взорвали.

В данный момент есть информация, где говорится о том, что Кошелев находится в крайне тяжелом состоянии, и пребывает в отделении реанимации. Как оказалось, у него обширные повреждения всего тела, а также травматическая ампутация левого яичка.

Пока никто не прогнозирует, сможет ли коллаборант выжить или нет. Тем не менее, в местных украинских пабликах сообщают, что всех предателей Украины будет ждать подобная участь.

Напомним, в Киеве произошел настоящий «блокбастер»: СМИ рассказали удивительную историю о долге и мужчине.