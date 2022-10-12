Акцент

В США сказали, будут ли отправлять войска в Украину: Белый дом принял решение

Ирина

Представители власти Америки снова были вынуждены поднять тему касательно внедрения своего контингента в войны РФ против Украинского государства. Как сообщил Белый дом, у США есть определенные опасения насчет Кремля, поэтому они приняли свое решение.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Американцы в начале сообщили, что они не ищут конфликтов с Российской Федерацией. Более того, власти США добавили, что не желают того, дабы война в Украинском государстве приобретала ядерный формат.

Однако самое печальное для Киева заключается в том, что США не намерены отправлять собственные войска в Украинское государство. Однако есть и хорошая новость. Она заключается в том, что Америка отправит первые комплексы ПВО NASAMS в Украину. Они будут переданы официальному Киеву в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в Украине начали готовить ассиметричный удар по РФ: источник ОП сказал, какое решение приняли власти.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

ВСУ начали теснить армию РФ на Херсонщине: журналист выяснил, где украинцы показали успех

На правобережье Херсонской области идет контрнаступление ВСУ. Как оказалось, у Вооруженных сил Украины есть большие достижения на Юге. Благодаря ним журналисты начали говорить о скором выходе на ключевой город направления – Херсон.

Ирина

В Украине начали готовить ассиметричный удар по РФ: источник ОП сказал, какое решение приняли власти

Стало известно, что у президента Украинского государства Владимира Зеленского не намерены терпеть терроризма в стране, который устраивает временами РФ. Потому уже сейчас прорабатываются необходимые стратегии, чтобы отомстить Кремлю.

Ирина

На восстановление Крымского моста уйдет много месяцев: Денисенко ответил, сколько именно

Один из ключевых представителей Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко, являющийся по совместительству советником главы ведомства, сообщил о том, что известный архитектурный объект не будет восстановлен спустя несколько недель.

Ирина

В Мариуполе поднялось сопротивление: ВСУ дали важный сигнал оккупантам

Наиболее пострадавший город от действий оккупационных войск Российской Федерации начал «пробуждаться». ВС РФ могли обнаружить своеобразный знак от представителей сопротивления касательно того, что в городе начали действовать партизаны.

Ирина

ВСУ скоро могут освободить еще один город: источник сказал, какой на очереди

Источник, который напрямую связан с инсайдами из Офиса Президента, представил аналитику, которая позволяет утверждать, что Вооруженные силы Украины довольно скоро войдут в еще один населенный пункт, который пока находится под контролем оккупантов из РФ.

Ирина

Вскрылась правда, почему ВСУ успешно наступают: источник сказал, кто координирует Генштаб

Вооруженные силы Украины, как оказалось, руководствуются передовым опытом из развитых стран, если дело касается ведения войны. Выяснилось, что работу ВСУ координирует орган, который фактически является ключевым звеном в вопросах военной политики 21 века.