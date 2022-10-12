В США сказали, будут ли отправлять войска в Украину: Белый дом принял решение

Представители власти Америки снова были вынуждены поднять тему касательно внедрения своего контингента в войны РФ против Украинского государства. Как сообщил Белый дом, у США есть определенные опасения насчет Кремля, поэтому они приняли свое решение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Американцы в начале сообщили, что они не ищут конфликтов с Российской Федерацией. Более того, власти США добавили, что не желают того, дабы война в Украинском государстве приобретала ядерный формат.

Однако самое печальное для Киева заключается в том, что США не намерены отправлять собственные войска в Украинское государство. Однако есть и хорошая новость. Она заключается в том, что Америка отправит первые комплексы ПВО NASAMS в Украину. Они будут переданы официальному Киеву в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в Украине начали готовить ассиметричный удар по РФ: источник ОП сказал, какое решение приняли власти.