В армии РФ был замечен акт гомосексуализма: СМИ выяснили, что сделали с мужчинами ВСУ

В сети появилось видео, на котором бомба падает прямо на головы российских оккупантов, состоящих, как ясно по кадрам, в однополых отношениях. Более того, возможно, подобный акт у них был последний раз в жизни.

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Об этом сообщает телеграм-канал «Украина 365», передает «УРА-Информ».

«Без комментариев… Вот так на войне и работают, это просто жесть. А ВСУ молодцы, явно парочку прикрывают…” – написали авторы канала.

Видео (18+) с участием российского военного офицера связи с неожиданной концовкой доступно по ссылке. Вооруженные силы Украины сбросили на алчных оккупантов бомбу, после чего они упали и больше не поднялись.

По всей видимости, граната была сброшена с дрона. От разрыва снаряда люди сразу же упали наземь. До сих пор неясно, остались ли они в живых.

Стоит отметить, что одной из причин начала войны с Украиной россияне назвали борьбу с влиянием западных ценностей, среди которых как раз упоминался гомосексуальность. Даже за восемь лет кровопролития представители Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что борются против ЛГБТ.

Напомним, в РФ идет подготовка к отстранению Путина: Буданов сообщил многообещающую информацию.