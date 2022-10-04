Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится

Если появится информация о намерениях Кремля атаковать Украину, США могут нанести упреждающий удар по российским силам, участвующим в ядерной атаке.

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Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью FREEDOM, передает «УРА-Информ».

«Средства применения ядерного оружия уже на поле боя». Те же “Искандеры”, “Точка-У”… Про артсистемы говорить не будем, так как появилась информация, что якобы все боеприпасы ядерной артиллерии были списаны в 2000 году, хотя России доверять нельзя», – сообщил в начале специалист.

По словам Жданова, США дали понять, что, как только начнутся переговоры о применении ядерного оружия, они нанесут упреждающий удар с использованием обычного вооружения для уничтожения этих транспортных средств или определенного вида конвоев. Он добавил, что у россиян непростая ситуация на поле боя.

«В Кременной основные силы отступают… Они отступают, чтобы сформировать вторую линию обороны, или просто отступают, чтобы спастись и уйти. Ведь резервов сегодня нет, дыры затыкать некому. Мобилизованные 2-3 тысячи не могут спасти положение», – заключает Жданов.

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