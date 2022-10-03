В РФ идет подготовка к отстранению Путина: Буданов сообщил многообещающую информацию

Главный представитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что у него есть данные касательно будущих свершений в Российской Федерации. По его словам, определенные лица начали подготовку к свержению диктатора в Кремле Владимира Путина.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».



В самом начале он выразил убеждение, что Россия находится в тупике, но все же может выйти из войны и не потерпеть неудачу. Но первое и самое главное, как уверяет Буданов, – это отстранение Путина от власти, и некоторые подготовительные процессы уже идут.

«Конкуренция есть, нет одного кандидата [в преемники Путина], их несколько. О некоторых из этих людей есть информация в СМИ, но о других замалчивают», – подметил коротко Буданов.

К сожалению, глава разведки не стал называть какие-то определенные фамилии и сроки, когда Путина могут свергнуть.

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