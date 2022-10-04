Теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины решил присоединиться человек, который еще недавно был крупным политическим игроком в стране. Речь идет о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который уже успел отличиться на видеокамеру.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Просто не могли пройти мимо этого видеоролика. Ляшко вступил в состав ВСУ. Он даже дал присягу. Теперь вы видели все», – подметил источник, выложивший кадры.

На них, действительно, запечатлен в прошлом очень видный политик Украины, который уже стоит в военной форме и с оружием. Он произнес слова клятвы, после чего встал в строй на свое место рядом с другими военнослужащими.

При этом неизвестно, будет ли Ляшко задействовать где-то на фронте или же соцсети увидели попросту очередной пиар политического лица, о котором многие позабыли. К сожалению, эксперты пока ничего не сообщили по этому поводу.

Напомним, Макрон дал важное обещание Зеленскому: президент Франции сделал заявление о суверенитете Украины.