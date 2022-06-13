Эксперт рассказал, когда российская армия перейдет к позиционной войне в Украине

Олег Жданов высказал свое мнение по этому поводу.

Время чтения: 47 Секунд

Российская армия не меняла тактику проведения боев в Украине после начала вторжения и действует практически в том же ключе. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил тот факт, что россияне стали осторожнее, поэтому у них уменьшилось количество потерь. В тоже время оккупанты начали более мощно наносить огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации и меньше атакуют. Это единственное существенное изменение действий российской армии на поле боя, по мнению эксперта, но это не изменение тактики, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он считает также, что активность боевых действий снижается уже сегодня. В позиционную борьбу все может перейти уже через десять дней.

“Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это [22 июня] будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне”, – прогнозирует он.

Ранее мы сообщали, что на Херсонщине ВСУ уничтожили группу российских десантников и скопление техники РФ.