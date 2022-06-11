Общество

На Херсонщине ВСУ уничтожили группу российских десантников и скопление техники РФ

В Одесской области противник продолжает информационные операции против гражданского населения

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Военные украинской армии уничтожили на Южном направлении группу десантников РФ и 11 единиц техники. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг», передает УРА-Информ.

«В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонской области разведывательная группа ВСУ уничтожила группу российских десантников, завладев их оружием и средствами связи», – отметили в штабе. В общем, за сутки силами подразделений ВСУ на юге, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 захватчиков, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и 2 гаубицы «Мста-Б», – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что российские войска заявляют о взятии под контроль Кинбурнской косы. 

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