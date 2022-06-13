Война в Украине: данные на утро 13 июня

В Генштабе ВСУ опубликовали новую информацию

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новую информацию по поводу ситуации с военными действиями против оккупантов. Новые данные были опубликованы утром 13 июня.

Там сообщают, что в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”. Таким образом, существует большая вероятность новых обстрелов украинских территорий ракетами, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что на Славянском направлении враг штурмовал н.п. Долина и Богородичное, успеха не имел. Оккупанты вели штурмовые действия в городе Северодонецк, имели частичный успех, боевые действия продолжаются.

Также по данным Генштаба на Бахмутском направлении ВСУ отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка.

Ранее мы сообщали, что на Херсонщине ВСУ уничтожили группу российских десантников и скопление техники РФ.