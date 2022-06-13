Драги, Шольц и Макрон посетят Киев: стала известна дата

Европейские лидеры намерены приехать в Украину.

Время чтения: 48 Секунд

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон прибудут в Киев в четверг. По данным итальянской La Stampa их переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским должны быть посвящены вопросу “открытия” кандидатуры страны в ЕС.

Ранее немецкая газета Bild am Sonntag сообщала, что визит трех лидеров состоится накануне саммита G7, намеченного на 26-28 июня, пишет УРА-Информ

La Stampa добавляет, что поездка также состоится накануне саммитов ЕС и НАТО. «Все трое вместе, чтобы простым совместным фото показать полную поддержку трех крупнейших европейских стран украинскому президенту», — подчеркивает итальянская газета.

Немецкая пресса отмечала, что Берлин и Париж давно говорили о совместной поездке в украинскую столицу, а идея пригласить главу итальянского правительства для участия в поездке должна была исходить от французской стороны.

Премьер-министр Драги начинает свой визит в Израиль в понедельник, в ходе которого он будет говорить в основном об Украине и вопросах энергетики.

Ранее мы сообщали, что Россия готовиться сорвать поставки оружия по ленд-лизу.