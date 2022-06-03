Происшествия

Оккупанты РФ не пожалели даже животных: СМИ показали, что произошло с дельфинами в Черном море

Войска Российской Федерации в очередной раз поражают своим цинизмом соцсети. На сей раз эксперты выяснили, что из-за действий ВС РФ пострадали не только люди, экономика и политические системы, но также и невиновные животные в акватории Черного моря.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Из-за оккупантов в Черном море погибли несколько тысяч дельфинов. По словам эколога и по совместительству одного из руководителей заповедника «Тузловские лиманы» Ивана Русева, раненных или мертвы животных уносит течением. Их заносит на побережья Болгарии, Румынии, а также Турции. Украина в этом отношении не исключение», – сказано в сообщении.

Таким образом, сообщество Украины до сих пор задается вопросом о том, насколько большой вред Кремль нанес фактически всему живому. Ведь никто в точности не может подсчитать, сколько в целом жителей Черного моря были убиты или поранены из-за мин и деятельности радиолокационных радаров вражеского флота.

Напомним, насильники и мародеры: оккупанты вывозят награбленную технику из Херсона.

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