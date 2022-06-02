Общество

Насильники и мародеры: оккупанты вывозят награбленную технику из Херсона

В Херсоне российские оккупанты грабят «Эпицентр» и вывозят товары в оккупированный Крым

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Во временно оккупированном россиянами Херсоне оккупанты грабят один из знаменитых супермаркетов и вывозят награбленное в Крым. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Николаевской области Виталия Кима.

Оккупационные войска РФ грабят «Эпицентр», мародеры вывозят от туда товары в украинский оккупированный Крым.

«Это показатель того, что оккупанты понимают, что мы скоро туда придем. И, наверное, воруют, как в последний раз», – уточнил Ким.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ на некоторых участках уже вышли на границу с Россией.

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