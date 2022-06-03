Политика

СМИ Запада выяснили, что происходит с Путиным: печальный прогноз для лидера РФ

Западные СМИ сообщали, что в апреле российский президент лечился от рака позднией стадии. С тех пор появились дополнительные сообщения, которые раскрыли больше информации насчет состояния главы Кремля.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Изменения во внешности президента России Владимира Путина и его редкое появление на публичных мероприятиях лишь подкрепляют циркулирующие в СМИ слухи о том, что кремлевский лидер серьезно болен. Пресса регулярно сообщает о том, что российский президент болен разновидностью рака.

Американский еженедельник Newsweek утверждает, что в апреле Путин лечился от прогрессирующего рака. Издание ссылается на трех офицеров разведки США, которые с конца мая имели доступ к тайному разведывательному сообществу США.

Кроме того, говорят, что Путин пережил мартовское покушение, но подробности не публиковались.

В статье говорится, что власть российского диктатора еще сильна, но уже не так абсолютна. Администрация президента Российской Федерации в настоящее время ведет ожесточенную борьбу, “потому что все чувствуют, что конец близок”, сказал представитель журнала.

В то же время источники предупреждают, что из-за его нечастых публичных выступлений американской разведке сложно делать точные выводы о состоянии здоровья Путина. В частности, у президента очень мало личных встреч с мировыми лидерами.

Москва же категорически отвергает все слухи о болезни Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды сказал, что «нормальный человек не увидит признаков болезни или обиды на Президента Российской Федерации».

Напомним, Папа Римский сделал важное заявление насчет Украины: к чему призвал понтифик.

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