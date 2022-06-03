СМИ Запада выяснили, что происходит с Путиным: печальный прогноз для лидера РФ

Западные СМИ сообщали, что в апреле российский президент лечился от рака позднией стадии. С тех пор появились дополнительные сообщения, которые раскрыли больше информации насчет состояния главы Кремля.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Изменения во внешности президента России Владимира Путина и его редкое появление на публичных мероприятиях лишь подкрепляют циркулирующие в СМИ слухи о том, что кремлевский лидер серьезно болен. Пресса регулярно сообщает о том, что российский президент болен разновидностью рака.

Американский еженедельник Newsweek утверждает, что в апреле Путин лечился от прогрессирующего рака. Издание ссылается на трех офицеров разведки США, которые с конца мая имели доступ к тайному разведывательному сообществу США.

Кроме того, говорят, что Путин пережил мартовское покушение, но подробности не публиковались.

В статье говорится, что власть российского диктатора еще сильна, но уже не так абсолютна. Администрация президента Российской Федерации в настоящее время ведет ожесточенную борьбу, “потому что все чувствуют, что конец близок”, сказал представитель журнала.

В то же время источники предупреждают, что из-за его нечастых публичных выступлений американской разведке сложно делать точные выводы о состоянии здоровья Путина. В частности, у президента очень мало личных встреч с мировыми лидерами.

Москва же категорически отвергает все слухи о болезни Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды сказал, что «нормальный человек не увидит признаков болезни или обиды на Президента Российской Федерации».

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