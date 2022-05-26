Происшествия

РФ сконцентрировала много техники по одному из направлений: источник указал, что задумал Кремль

Российская Федерация продолжает нести прямую угрозу для существования Украинского государства. Кремль принялся сосредотачивать свои силы на юге. Притом их концентрация достигла определенных значений за последние недели.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Вчера в северной части Черного моря Россия решила сконцнтрировать максимальное за последние недели количество суден. Существует постоянная угроза высадки десантных войск в Одесской области. Именно поэтому там удерживаются части ВСУ. Это позволит задержать силы РФ, не допустив их переброски в Николаев», – сказано в сообщении.

Пока, к сожалению, точная информация неизвестна, почему Российская Федерация решила сконцентрировать свою технику в том направлении. Одни считают, что готовится очередной удар по Одессе. Другие же уверяют, что суть такова маневра заключается в обстреле техники, которая будет идти на Донбасс. Увы, точная информация пока никому неизвестна.

Напомним, Кремль хочет поскорее закончить войну – политолог Соловей раскрыл, что уже происходит в РФ.

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