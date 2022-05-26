Политика

Кива сказал, когда Украина станет частью РФ: экс-нардеп отличился возмутительным заявлением и назвал дату

Бывший народный депутат, который уже стал полноценно на сторону Российской Федерации по имени Илья Кива снова говорит те слова, за которые в Украинском государстве его могли бы привлечь к ответственности.

Время чтения: 28 Секунд

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Херсонская и Запорожская области будут основоположниками начала присоединения, а также интеграции Украинского государства в состав Российской Федерации. К концу 2022 года Украина де-юре перестанет существовать в качестве независимого государства», – сообщил Кива.

Что примечательно, экс-нардеп до этого заявлял, что Николаев оккупационные войска возьмут до 9 мая. Киеву же он выделял не более 1-2 недель. Очевидно, почти никакие прогнозы коллаборанта не сбываются. Однако пользователи соцсетей уже успели высказать то, что думают о предателе своей Родины.

Напомним, в Кремле угрожают завалить США рублями.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

КНР может создать «народные республики» в России: Стрелков представил любопытный прогноз

Один из бывших ключевых деятелей сепаратистов ОРДЛО Игорь Стрелков (Гиркин) заговорил о том, что Китай может фактически ударить Российскую Федерацию в спину. По его словам, многое будут решать итоги войны с Украиной.

Кремль сделал Зеленскому новое предложение: инсайдер рассказал, какой план представили

Представители Российской Федерации снова обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому. Они предложили возобновить переговоры контактных групп ради того, чтобы выработать единый мирный документ.

Сразу три европейские страны выступают за мирные переговоры Украины и России

Конечно среди них есть и Венгрия.

Наша песня хороша .. НАТО помогает Украине, но хочет избежать эскалации конфликта

Йенс Столтенберг снова высказал уже такое старое заявление по поводу войны в Украине.

Арестович дал печальный прогноз: этот период будет очень тяжелым для Украины

Советник главы Офиса президента рассказал, чего ожидать Украинцам в ближайшее время.

Гордон рассказал, сколько продлится война с Россией

Он считает, что нужно настраивается на длительный период.