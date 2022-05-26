Бывший народный депутат, который уже стал полноценно на сторону Российской Федерации по имени Илья Кива снова говорит те слова, за которые в Украинском государстве его могли бы привлечь к ответственности.

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Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Херсонская и Запорожская области будут основоположниками начала присоединения, а также интеграции Украинского государства в состав Российской Федерации. К концу 2022 года Украина де-юре перестанет существовать в качестве независимого государства», – сообщил Кива.

Что примечательно, экс-нардеп до этого заявлял, что Николаев оккупационные войска возьмут до 9 мая. Киеву же он выделял не более 1-2 недель. Очевидно, почти никакие прогнозы коллаборанта не сбываются. Однако пользователи соцсетей уже успели высказать то, что думают о предателе своей Родины.

Напомним, в Кремле угрожают завалить США рублями.