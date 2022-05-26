Кремль сделал Зеленскому новое предложение: инсайдер рассказал, какой план представили

Представители Российской Федерации снова обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому. Они предложили возобновить переговоры контактных групп ради того, чтобы выработать единый мирный документ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что Кремль предложил Офису Президента прийти к возобновлению переговоров контактных групп. Это должно поспособствовать выработке единого мирного документа. Однако для Банковой подобный договор является капитуляцией Украинского государства. Они не намерены возобновлять контакты, пока не будут остановлены боевые действия по всему фронту», – заключил источник.

К сожалению, неизвестно, когда вышеупомянутые военные действия вообще будут окончены. Прогнозы экспертов и политиков разные. Однако люди все еще ждут позитивных новостей о конце войны в Украине.

Напомним, Путин шантажирует мир – Порошенко снова высказался о возмутительных планах главы Кремля.