Происшествия

New York Times опубликовал новые доказательства военных преступлений РФ Буче (ВИДЕО)

Появляется все больше и больше видеодоказательств того, что творилось в пригороде Киева.

Время чтения: 42 Секунд

Известное издание The New York Times получило новые доказательства того, что творилось в Буче. Там российские военные массово убивали обычных мирных жителей во время оккупации.

На видео, которые были опубликованы на сайте издания, видно, как россияне казнили, по меньшей мере, восемь украинцев в Буче четвертого марта, что является потенциальным военным преступлением, пишет УРА-Информ.

Видео здесь.

На первом видео снятое четвертого марта, видно, как оккупанты ведут украинцев (среди них был мужчина в характерной яркой синей кофте).

Второе видео, которое отправили свидетели показывает, что происходило за зданием: слышались выстрелы, после чего украинцы не возвращались туда, откуда их вывели.

На третьем видео, снятом с дрона 5 марта видны тела, а рядом с ними два солдата РФ. Среди тел видно пятно ярко-синего цвета – тот самый мужчина в синей толстовке с первого видео.

Ранее мы сообщали, что Украина может повторить Карабахский сценарий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Крушение Боинга со 132 людьми на борту: шокирующие выводы СМИ

Катастрофа произошла 21 марта этого года

Генштаб опубликовал обновленные данные по потерям оккупантов: почти 29 000 солдат ликвидировано

Украина уверенно приближается к отметке 30 000 по этому показателю.

Российские оккупанты уничтожили синагогу в Мариуполе: СМИ опубликовали возмутительные кадры

Военные силы РФ в очередной раз продемонстрировали вопиющий акт невежества. Очевидцы увидели, что русские уничтожили здание «старой синагоги», которая являлась местной достопримечательностью для евреев и любителей истории.

В Украине погиб еще один российский полковник: он продержался всего месяц

Очередные потери среди высокопоставленных россиян.

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Дементеевка теперь снова под контролем Украины.

«Власти» «ДНР отправляют на войну даже детей, – волонтеры из ОРДЛО

Они возмущены тем, что на войну в ОРДО «власти» отправляют даже детей