New York Times опубликовал новые доказательства военных преступлений РФ Буче (ВИДЕО)

Появляется все больше и больше видеодоказательств того, что творилось в пригороде Киева.

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Известное издание The New York Times получило новые доказательства того, что творилось в Буче. Там российские военные массово убивали обычных мирных жителей во время оккупации.

На видео, которые были опубликованы на сайте издания, видно, как россияне казнили, по меньшей мере, восемь украинцев в Буче четвертого марта, что является потенциальным военным преступлением, пишет УРА-Информ.

Видео здесь.

На первом видео снятое четвертого марта, видно, как оккупанты ведут украинцев (среди них был мужчина в характерной яркой синей кофте).

Второе видео, которое отправили свидетели показывает, что происходило за зданием: слышались выстрелы, после чего украинцы не возвращались туда, откуда их вывели.

На третьем видео, снятом с дрона 5 марта видны тела, а рядом с ними два солдата РФ. Среди тел видно пятно ярко-синего цвета – тот самый мужчина в синей толстовке с первого видео.

Ранее мы сообщали, что Украина может повторить Карабахский сценарий.