Арестович рассказал об успехах украинской армии под Изюмом

Украинские военные продолжают отодвигать противника в Харьковской области.

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Украинские военные имеют успехи в направлении Изюма, Харьковской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович рассказал о том, что украинские военные форсировали реку и сделали это очень быстро, пишет УРА-Информ.

“Наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег”, – отметил советник главы ОП.

Он считает, что если продвижение украинцев будет развиваться, оккупантам под Изюмом будет “очень грустно”.

Арестович утверждает, что российские командиры на местности сначала боялись поверить, потом – боялись проверить и доложить. “За это время мы как раз и проскакали на мягких лапах”, – добавил он.

При этом он не стал раскрывать других деталей, так как не хочет раскрывать тайную инфомрацию.

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