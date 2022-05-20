Арестович рассказал об успехах украинской армии под Изюмом

Украинские военные продолжают отодвигать противника в Харьковской области.
Украинские военные имеют успехи в направлении Изюма, Харьковской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В эфире Фейгин Live Арестович рассказал о том, что украинские военные форсировали реку и сделали это очень быстро, пишет УРА-Информ.
“Наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег”, – отметил советник главы ОП.
Он считает, что если продвижение украинцев будет развиваться, оккупантам под Изюмом будет “очень грустно”.
Арестович утверждает, что российские командиры на местности сначала боялись поверить, потом – боялись проверить и доложить. “За это время мы как раз и проскакали на мягких лапах”, – добавил он.
При этом он не стал раскрывать других деталей, так как не хочет раскрывать тайную инфомрацию.
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