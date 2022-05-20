Политика

Зеленский признан самым влиятельным человеком года по версии The Time

Украинский президент получит важную награду.

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Президент Украины Владимир Зеленский получит еще важную награду. Он победил в голосовании журнала The Time в номинации самый влиятельный человек года.

Президент Украины в общей сложности набрал пять процентов голосов. За него проголосовало 3,3 миллиона человек. На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск., который набрал 3,5 % голосов, пишет УРА-Информ.

Отметим, что Маск близок к покупке социальной сети Твиттер и является весьма популярной личностью. Однако Зеленский благодаря своим качествам сумел выиграть это голосование.

Тройку замкнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 3,4% голосов. Британский премьер очень сильно помогает Украине и является одним из немногих политиков, который не боится высказываться в адрес президента России Владимира Путина.

Официальные результаты голосования объявят 23 мая.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине.

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