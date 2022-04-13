Политика

Сегодня в Пентагоне состоится встреча с американскими оборонными компаниями по поводу поставок оружия в Украину

Киев может получить важное оружие для войны с рф.

Время чтения: 49 Секунд

В среду в Пентагоне состоится встреча с представителями ведущих американских оружейных компаний, на которой обсудят увеличение военной помощи Украине.

Как было объявлено, в нем примет участие заместитель главы министерства Кэтлин Хикс. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что США работают над тем, чтобы предоставить Украине артиллерийские системы. По ее словам, речь идет как об оружии со складов США, так и о помощи в передаче оружия от других союзников, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Встреча, в которой примут участие представители восьми крупнейших оборонных компаний США, пройдет в Пентагоне и продлится около 90 минут. На встрече будут обсуждаться вопросы текущего пополнения военных запасов, а также возможности военной промышленности США обеспечить потребности Украины в случае затяжной войны.

По данным New York Times, к ним относятся, в частности, системы ПВО, противокорабельные ракеты и артиллерийские радары. Пентагон также хочет, чтобы компании могли поставлять Украине базовое вооружение в перспективе потенциально затяжного конфликта.

Ранее мы сообщали, что сегодня сразу четыре президента стран Евросоюза посетят Киев.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

США могут передать Украине оружие, которым можно наносить удары по российским аэропортам

Очень важное оружие, которые может получить Киев.

Байден назвал Путина “диктатором, совершающим геноцид”

Сильные слова американского президента.

Зеленский предложил обменять Медведчука: стало известно на кого

Глава государства выдвинул идею.

Сегодня сразу четыре президента стран Евросоюза посетят Киев

Важная поддержка со стороны партнеров для Украины.

Стали известны детали задержания Медведчука

Президент Украины отметил несколько моментов.

Макрон против Ле Пен: последние опросы накануне второго тура выборов во Франции

Пока все в пользу действующего главы государства.