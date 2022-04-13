Сегодня в Пентагоне состоится встреча с американскими оборонными компаниями по поводу поставок оружия в Украину

Киев может получить важное оружие для войны с рф.

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В среду в Пентагоне состоится встреча с представителями ведущих американских оружейных компаний, на которой обсудят увеличение военной помощи Украине.

Как было объявлено, в нем примет участие заместитель главы министерства Кэтлин Хикс. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что США работают над тем, чтобы предоставить Украине артиллерийские системы. По ее словам, речь идет как об оружии со складов США, так и о помощи в передаче оружия от других союзников, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Встреча, в которой примут участие представители восьми крупнейших оборонных компаний США, пройдет в Пентагоне и продлится около 90 минут. На встрече будут обсуждаться вопросы текущего пополнения военных запасов, а также возможности военной промышленности США обеспечить потребности Украины в случае затяжной войны.

По данным New York Times, к ним относятся, в частности, системы ПВО, противокорабельные ракеты и артиллерийские радары. Пентагон также хочет, чтобы компании могли поставлять Украине базовое вооружение в перспективе потенциально затяжного конфликта.

Ранее мы сообщали, что сегодня сразу четыре президента стран Евросоюза посетят Киев.