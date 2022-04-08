Оккупанты обстреляли вокзал в городе.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске, которая произошла сегодня восьмого марта.

Напомним, что на местный железнодорожный вокзал оккупанты сбросили две ракеты. На вокзале находилось большое количество людей, которые ждали эвакуационных поездов, пишет УРА-Информ.

На своей странице в телеграме президент Украины отметил, что оккупанты цинично убивают украинцев. Он заявил, что российская армия при ударе использовала ракету типу “Точка-У”.

“Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится”, – написал украинский президент.

Ранее мы сообщали, что НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину.