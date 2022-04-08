Российские оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске: десятки жертв

Российская армия продолжает убивать мирных жителей.
Сегодня, восьмого апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску. Две ракеты прилетело на вокзал города, когда местные жители ждали поездов для эвакуации.
“На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты”, – сообщил председатель правления “Укрзализныци” Александр Камышин, пишет УРА-Информ.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также подтвердил эту информацию. Он заявил, что речь идет о десятках жертв.
“По железнодорожному вокзалу Краматорска ударили Кассетным Искандером. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.
Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. рф – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!” – заявил Кириленко.
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