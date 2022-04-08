Происшествия

Российские оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске: десятки жертв

Российская армия продолжает убивать мирных жителей.

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Сегодня, восьмого апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску. Две ракеты прилетело на вокзал города, когда местные жители ждали поездов для эвакуации.

“На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты”, – сообщил председатель правления “Укрзализныци” Александр Камышин, пишет УРА-Информ.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также подтвердил эту информацию. Он заявил, что речь идет о десятках жертв.

“По железнодорожному вокзалу Краматорска ударили Кассетным Искандером. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. рф – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!” – заявил Кириленко.

Ранее мы сообщали, что Великобритания готовится отправить бронетехнику в Украину.

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