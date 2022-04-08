Общество

Ситуация в Мариуполе: советник мэра города рассказал, какую часть контролируют ВСУ

Большая часть города находится под контролем Украины.

Время чтения: 41 Секунд

Российская пропаганда сообщает на своем ТВ, что именно их армия контролирует Мариуполь или близка к этому. Однако это не правда.

Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, какую часть города контролируют именно украинские войска. Он отметил, что под контролем ВСУ находится большая часть города, а также центр, пишет УРА-Информ.

“Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, что они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр. Это не соответствует действительности. Для общего понимания, фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ”, – подчеркнул Андрющенко.

Он назвал слова о том, что россияне контролируют центр города большим преувеличением стороны пропагандистов.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
50 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
50 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Шмыгаль рассказал есть ли проблемы у военных после обстрела нефтебаз

рф продолжает обстреливать украинские нефтебазы.

ВОЗ: мы готовим антикризисный план на случай химических атак в Украине

Если Путин пойдет снова на такой шаг.

В Днепре также рекомендуют эвакуироваться с города: но не всем

Российская агрессия заставляет украинцев покидать родные дома.

Появилось подтверждение, что оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу (ВИДЕО)

Похоже, что в рф в действительно нет разумных людей.

В Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США (ФОТО)

Американцы используют такую технологию после больших природных катаклизмов, когда люди фактически остаются без домов.

Удержание рубежей Изюма для Украины критически важно – Жданов

Военный эксперт о ситуации на Востоке Украины.