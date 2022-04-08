Ситуация в Мариуполе: советник мэра города рассказал, какую часть контролируют ВСУ

Большая часть города находится под контролем Украины.

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Российская пропаганда сообщает на своем ТВ, что именно их армия контролирует Мариуполь или близка к этому. Однако это не правда.

Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, какую часть города контролируют именно украинские войска. Он отметил, что под контролем ВСУ находится большая часть города, а также центр, пишет УРА-Информ.

“Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, что они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр. Это не соответствует действительности. Для общего понимания, фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного драмтеатра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ”, – подчеркнул Андрющенко.

Он назвал слова о том, что россияне контролируют центр города большим преувеличением стороны пропагандистов.

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