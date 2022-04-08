Австралия отправляет в Украину бронеавтомобили Bushmaster: сравнивают Путина с Гитлером

Важная помощь от австралийцев.

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Первые три из двадцати бронетранспортеров Bushmaster, обещанных Украине Австралией, были отправлены в Европу в пятницу утром. В то же время министр обороны Австралии Питер Даттон сравнивает российского лидера Владимира Путина с Гитлером.

«Мы выступаем против тирании и автократов, которые хотят разрушить наш образ жизни. Мы не можем просто принимать как должное то, что есть в нашей демократической системе в отношении свободы слова, обращения с женщинами, принципов, согласно которым все равны в нашем обществе. ценности, против которых всегда будут выступать такие диктаторы, как Путин, Гитлер и другие. Мы должны противостоять им», — сказал Даттон news.com.au, пишет УРА-Информ.

По словам министра, отправка «Бушмастеров» в Украину окажет большую помощь украинским войскам, которые пытаются «преодолеть варварские усилия российских войск».

Правительство Австралии намерено выслать посла России Алексея Павловского из Канберры, несмотря на противодействие оппозиции.

Решение об отправке в Украину строящихся в Австралии бронетранспортеров Bushmaster было принято в пятницу, 1 апреля, в ответ на прямое обращение президента Украины Владимира Зеленского о военной поддержке, сделанное накануне во время выступления в австралийском парламенте.

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