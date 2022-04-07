НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину

Украина может наконец-то получить важную помощь.

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Сегодня, седьмого апреля, министры иностранных дел стран НАТО будут обсуждать дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом перед встречей сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что страны готовы к тому, чтобы и дальше поставлять Украине оружие для самообороны, пишет УРА-Информ.

“Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины”, – сказал Столтенберг.

Отметим, что несколько дней назад генсек НАТО заявил, что война в Украине может продолжаться очень длительное время и Альянс рассматривает долгосрочные планы продолжения помощи Украине.

Министры прибудут на переговоры с 16.30 по Киеву, к ним присоединятся коллеги из Украины, Финляндии, Швеции, Грузии и Европейского Союза, а также партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.

Ранее мы сообщали, что российские дипломаты уже сливают Украине информацию.