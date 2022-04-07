НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину

Украина может наконец-то получить важную помощь.
Сегодня, седьмого апреля, министры иностранных дел стран НАТО будут обсуждать дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом перед встречей сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он заявил, что страны готовы к тому, чтобы и дальше поставлять Украине оружие для самообороны, пишет УРА-Информ.
“Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины”, – сказал Столтенберг.
Отметим, что несколько дней назад генсек НАТО заявил, что война в Украине может продолжаться очень длительное время и Альянс рассматривает долгосрочные планы продолжения помощи Украине.
Министры прибудут на переговоры с 16.30 по Киеву, к ним присоединятся коллеги из Украины, Финляндии, Швеции, Грузии и Европейского Союза, а также партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.
Ранее мы сообщали, что российские дипломаты уже сливают Украине информацию.
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