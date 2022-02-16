Масштабная хакерская атака на Украину: «Легли сайты госструктур и банков»

Во вторник, вечером, 15 февраля хакерами были атакованы ряд украинских банков и государственных сайтов.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщила «Нацполиция», передает Ura-inform.

В ведомстве сообщают, что заблокированными были — сайты Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров. Также наблюдались проблемы с доступом к сайту Офиса президента, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

Помимо этого, периодически то открывались, то опять «ложились» сайты СБУ, Министерства иностранных дел, Генпрокуратуры, Национальной полиции и Мининфраструктуры.

Со второй половины дня первыми, кто подвергся кибератаке стали ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты Вооруженных сил Украины и Минобороны.

Затем хакерами был атакован портал «Дія» и Monobank.

Из данных, предоставленных Госслужбой спецсвязи и защиты информации, Украина подверглась мощной DDOS-атаке. На данный момент устраняются её последействия.

Со стороны национальной полиции Украины было открыто уголовное производство по факту хакерских атак на украинские веб-ресурсы.

Напомним, ранее сообщалось, В день влюблённых украинцы запустили в Сети яркий флэшмоб: Люблю ВСУ!.