Стало известно, почему Гордон экстренно вывез свою семью в Вену

Украинским журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном в одном из украинских теле эфиров была подтверждена информация, которую ранее озвучивали СМИ, о вылете его семьи чартерным рейсом в Вену.

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Об этой информации сообщил Сomments, передает Ura-inform.

С его слов, он принял такое решение на фоне большого количества поступающей информации о готовности РФ вторжению в Украину. При этом Гордон сделал уточнение, что речь идет о его детях, его родителях, а также о родителях супруги. А он вместе с Алесей вернулся обратно в Украину.

Сам Гордон сказал что он — борец с путинским режимом. А своё решение о вывозе семьи он объяснил тем, что он является личным врагом Кремля. Поэтому, в случае вторжения российских войск в Киев, Гордон должен понимать, что родные, за которых он в ответе, находятся в полной безопасности.

«Я не смогу бороться со связанными руками, а дети и пожилые родители, если они остаются в Киеве, а сюда войдут русские, это мои связанные руки. Чтобы бороться, я должен быть свободен, и я должен ни о ком не думать. Я должен думать только о борьбе. По этой причине я остаюсь здесь, и я никуда не выезжаю, моя жена Алеся никуда не выезжает, а семью мы вывезли в Вену, потому что я не хочу рисковать ими», – заявил журналист.

Журналистом также было рассказано, что самолет для вывоза семьи в Вену ему предложил его друг и бизнесмен Ринат Ахметов. При этом Гордоном было отмечено, что у него много друзей с личными самолетами, но первым свою помощь предложил именно Ахметов и Гордон это предложение о помощи принял.



Напомним, ранее сообщалось, Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами: СМИ.