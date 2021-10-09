Билык опубликовала своё фото до злоупотребления пластическими операциями: не узнать( фото)

Известная украинская 51-летняя певица Ирина Билык выложила своё архивное фото на своей странице в социальной сети, и предложида отыскать на фотоснимке родинку.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает Ura-inform.

Билык никогда не скрывала что часто пользовалась услугами пластических хирургов. На первое что она решилась изменить в себе это были глаза, которые, по её мнению, казались грустными из-за нависающего века. Потом артистке не понравился нос своей горбинкой, и она тоже решилась его подкорректировать. Ещё Билык качала губы и делала подтяжки лица.

В итоге во внешности певицы произошли изменения. И хоть артистку часто критикуют за это, она ничего плохого в этом не видит.

На опубликованном архивном снимке Билык показала себя в начале этих перемен, а также предложила отыскать на теле родинку, которая, находится в пикантном месте.

Под фото много разных комментариев, которые оставляют фанаты певицы: «Ира до и после. Я нашла.». Многие помнят Билык именно такой.

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