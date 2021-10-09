Культура

Билык опубликовала своё фото до злоупотребления пластическими операциями: не узнать( фото)

Известная украинская 51-летняя певица Ирина Билык выложила своё архивное фото на своей странице в социальной сети, и предложида отыскать на фотоснимке родинку.

Время чтения: 42 Секунд

 Об этой информации сообщила Politeka, передает Ura-inform.

Билык никогда не скрывала что часто пользовалась услугами пластических хирургов. На первое что она решилась изменить в себе это были глаза, которые, по её мнению, казались грустными из-за нависающего века. Потом артистке не понравился нос своей горбинкой, и она тоже решилась его подкорректировать. Ещё Билык качала губы и делала подтяжки лица.

В итоге во внешности певицы произошли изменения. И хоть артистку часто критикуют за это, она ничего плохого в этом не видит.

На опубликованном архивном снимке Билык показала себя в начале этих перемен, а также предложила отыскать на теле родинку, которая, находится в пикантном месте.

Под фото много разных комментариев, которые оставляют фанаты певицы: «Ира до и после. Я нашла.». Многие помнят Билык именно такой.

Напомним, ранее сообщалось, Что произойдёт если погаснет Солнце: учёные сказали где смогут выжить люди.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Netflix запустил украинскую версию своего сайта: сериалы также получили украинскую озвучку

Важная новость для украинцев

Дорофеева опубликовала видео, где танцует со своей мамой: обе на стиле

Украинской певицей Надеждой Дорофеевой на днях был размещен видеоролик в TikTok, где она вместе со своей мамой Ольгой Дорофеевой танцует короткий танец.

«Если что, то я согласна»: Никитюк нашла достойного кандидата

Телеведущая, которая пользуется популярностью в Украине Леся Никитюк, наконец определилась чьей женой она хочет стать.

От Украины на премию Оскар-2022 выдвинули фильм «Погані дороги»

Комитетом Оскара был отобран украинский фильм Натальи Ворожбит. Это украинский драматург, режиссер и сценарист.

Ани Лорак подготовилась к реваншу в Украине: на что пошла певица

Исходя из последних данных, у певицы Ани Лорак в России дела идут не совсем хорошо.

Тюнер для настройки гитары

В профессиональном мире музыки важна каждая деталь.