Происшествия

В Донецке воют сирены: жители ОРДЛО перепуганы

В самом Донецке слышно звуки сирен

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Сегодня, 13 августа, в оккупированном Россией украинском Донецке по неизвестной причине активизировались пророссийские боевики. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в районе бывшего «Ашана» по объездной в сторону Новоазовска, которій также сейчас неподконтролен Украине, масса военных, которые направляют транспортные средства на встречную полосу. Помимо всего прочего, перекрыта дорога на Моспино.

«За „Ашаном“ по объездной в сторону Новоазовска шабаш с военными. Направляют на встречку»

«Сразу за поворотом на Гришки, никого вперед не пускают. Объезд через Горбачево-Михайловку. А со стороны моспино, закрыто после зигзага за ставком»

«Дорога на Моспино перекрыта. Куча военных».

В самом Донецке слышно звуки сирен, дончане напуганы, и не понимают, что происходит.

«Донецк 10:37 Сирены уже минут 10 по центру города, то ли гаи, то ли скорые Что-то стряслось?», — отмечают жители Донецка.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ во время специальной операции в Одесской и Харьковской областях Украины задержали двух бывших членов незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций ВСУ на оккупированном Донбассе.

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