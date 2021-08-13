В правительстве Украины должны сидеть люди, которые боролись против «киевской хунты»

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Российская Федерация запросто может решить вопрос Украины военным путем, однако, там считают, что будет гораздо лучше, если в украинском правительстве будут «здравомыслящие люди и примут решение о вхождении в состав Союзного государства». Об этом заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает УРА-Информ.

Российский эксперт также считает, что у РФ есть возможность полного вхождения Донбасса и других регионов украинского государства военным путем, однако, там стараются этого избежать.

«Наш путь другой. Нам нужно добиться, чтобы был установлен суверенитет Украины, к власти в Киеве пришли здравые силы, которые бы приняли решение о вступлении Украины в Союзное государство с Россией и Белоруссией», — отметил он.

Помимо этого, российский эксперт уверен, что в правительстве Украины должны сидеть люди, которые боролись против «киевской хунты».

«Наш стратегический путь не в том, чтобы Донбасс вошел в состав России, а в том, чтобы люди Донбасса сидели в правительстве в Киеве, настоящие люди Донбасса. Чтобы Пушилин был премьер-министром Украины, чтобы другие люди, которые участвовали в вооруженном восстании против бандеровской хунты, определяли политику государства Украина», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что на территории «ДНР» ситуация с коронавирусной инфекцией якобы полностью контролируема благодаря помощи РФ.