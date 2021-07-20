Общество

В «ЛНР» начались проблемы с электричеством: все из-за РФ

Россия не дает необходимый объем электроэнергии

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В Луганске, который временно неподконтролен украинскому правительству, начались проблемы с электричеством. Несколько предприятий, расположенных в городе, приостановили производство и вынуждены использовать электрогенераторы.

Сотрудникам сообщили, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что Россия не дает необходимый объем электроэнергии на «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Именно с этим, очевидно, связаны постоянные перебои с электричеством у населения. Особенно часто в последний месяц начал пропадать свет. При этом «власти» постоянно ссылаются на разные проблемы – по разным адресам буквально каждый день отключают свет то в связи с ремонтом на подстанции, то из-за обрезки деревьев и тд. Каждый день, уже несколько лет подряд», пишет паблик.

Источник отмечает, что люди понимают, что это ложь, на самом деле это является экономией. При этом совсем недавно в «республике» увеличили цены на электроэнергию в среднем на сумму от 12 до 21 коп. за 1 кВт*час.

Ранее мы сообщали, что  в «ДНР» неожиданно засекретили статистику.

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