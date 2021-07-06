Кровавые выходные в США: 400 перестрелок и более 150 жертв

В понедельник в результате полученных травм скончались 5-летняя девочка

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Праздничные выходные в США оказались трагичными. 4 июля американцы отметили День независимости. Местная полиция не успевала отпраздновать, потому что у сотрудников были заняты руки. Было очень тревожно, среди прочего в Нью-Йорке.

В минувшие выходные произошли драматические события, в т.ч. в Нью-Йорке, где насилие с применением огнестрельного оружия выросло до невиданного за последние годы уровня. С пятницы по воскресенье произошла 21 стрельба, в которой пострадали 26 человек. Пока в этом году количество инцидентов с оружием в Нью-Йорке увеличилось почти на 40%. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего в 2021 году в этом городе произошло 767 стрельб, в которых погибли 885 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В Чикаго (штат Иллинойс) тоже был очень кровавым уик-энд. В ходе перестрелок в городе пострадали 83 человека, в том числе было зафиксировано 14 летальных исходов. В понедельник в результате полученных травм скончались 5-летняя девочка и девочка на 1 год старше. Крис Карвахал, член Национальной гвардии, опознанный семьей, также был убит в перестрелке.

Ранее мы сообщали, что дрон с бомбой атаковал посольство США в Багдаде.