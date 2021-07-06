Общество

Амбициозные планы «ДНР»: хотят попасть на международные рынки

Но ничего не получится

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В «ДНР» озвучили очередные масштабные планы. Местные предприятия намерены выйти на международную арену. Однако реальных шансов у них просто нет, так как «республика» никем в мире не признана.

Так называемый «глава администрации» Амвросиевского района Игорь Лызов детально рассказал о ситуации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мощности позволяют и сейчас производить намного больше стройматериалов, чем они делают. Но для этого нужен выход на большие рынки», — «чиновник».

Он заявил, что компания региона необходимо выходить на международные рынки, ведь местные производители терпят убытки — продажа продукции в ту же Россию считается «внешнеэкономической деятельностью» и таможенные сборы съедают всю прибыль.

«Но мы не отчаиваемся, думаем, что настанут лучшие времена. Тем более с приходом нового инвестора (Евгения Юрченко — прим.) будут изменения в металлургии и в угольной промышленности, естественно, подтянутся и все сферы производства, в том числе строительная», — выразил надежду Игорь Лызов.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» теперь еще и обвинили УЕФА.

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