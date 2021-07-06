Происшествия

Дрон с бомбой атаковал посольство США в Багдаде: реакция американцев

Американцы сбили дрон

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Источники в службах безопасности Ирака говорят, что рядом с посольством США в иракской столице возникла серьезная угроза безопасности. Американцы сбили дрон с бомбой, направленной на здание, где расположены их дипломатические службы, в ночь на понедельник.

В ночь на понедельник американские системы защиты C-RAM начали стрелять залпами. Источники в службах безопасности Ирака заявляют, что они перехватили летающую бомбу с беспилотника — новую технику атаки, одобренную сторонниками Ирана на Ближнем Востоке, пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

С начала года 47 нападений были совершены на базы США в Ираке, где 2500 американских солдат были размещены в составе международной коалиции для борьбы с джихадистской группировкой Исламского государства.

«Хачд аль-Чааби, коалиция проиранских военизированных формирований, интегрированных с вооруженными силами Ирана, регулярно запускает ракеты и бомбовые дроны по объектам США в Ираке, но никогда не берет на себя ответственность за них.

Международная антиджихадистская коалиция сообщила, что в понедельник три ракеты были нацелены на иракскую авиабазу в пустыне, где находились войска США. Атака была направлена ​​на базу Айн аль-Асад.

Ранее мы сообщали, что США отпраздновали День независимости.

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