В «ДНР» теперь еще и обвинили УЕФА: что произошло

Все из-за «Донбасс Арены»

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Так называемые «власти» «ДНР» снова удивили. На этот раз они вступили с обвинением в адрес Союза европейских ассоциаций футбола (УЕФА).

Так называемый руководитель пресс-службы «футбольного союза «республики» Олег Антипов считает, что УЕФА безразлично, что «Донбасса-Арена» перестала быть ареной международных футбольных баталий и якобы винной всему обычная политика, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«УЕФА не делает ничего, чтобы помочь футболу Донбасса, и не будет делать, потому что эта структура насквозь политизирована. До тех пор, пока мы не будем признаны частью России, УЕФА будет продолжать игнорировать Донбасс и наш футбол, потому что, повторюсь, это политизированная структура. Все остальное — словоблудие», — считает пресс-секретарь футболистов «ДНР».

Антипов огорчен тем, что УЕФА также не допускает к международным соревнованиям футбольные клубы из Крыма.

Напомним, с 2014 года «Донбасс-Арена» не используется по своему прямому назначению и стремительно приходит в упадок.

Ранее мы сообщали, что территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться.