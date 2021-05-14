Израильский ночной обстрел сектора Газа: ответный удар ХАМАС

В атаках были задействованы как сухопутные силы, так и авиация

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Израильская артиллерия начала обстрел территории Газы, военно-воздушные силы продолжают наносить удары с воздуха, заявил официальный представитель израильских военных вскоре после полуночи в четверг.

СМИ сообщили, что силы ХАМАС в Газе ответили новыми ракетными обстрелами. А в четверг из Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее трех ракет, пишет УРА-Информ.

Представитель уточнил, что в атаках были задействованы как сухопутные силы, так и авиация.

«Израильская авиация и наземные силы в настоящее время атакуют Газу», — сказал представитель. Однако он не уточнил ни количество солдат, участвовавших в атаке, ни масштабы и продолжительность операции.

Израиль сосредоточил значительные сухопутные силы возле границы с сектором Газа в раннем возрасте.

Однако, по словам израильских военных корреспондентов, которые регулярно проходят брифинги для прессы, это не вторжение в Газу сухопутных войск, а обстрел артиллерией с израильской стороны границы.

Агентство Reuters сообщило, что жители северной части сектора Газа не заметили присутствия израильских сухопутных войск, но сообщили о сильном артиллерийском обстреле и десятках воздушных атак.

Ранее мы сообщали, что Израиль готовит сухопутное вторжение в Сектор Газа.