Политика

В «Слуге народа» обсудят отставку Степанова: стала известна дата

Фракция соберется в ближайший понедельник

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Уже в ближайший понедельник, 17 мая, фракция «Слуга народа» намерена обсудить возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«У нас будет заседание фракции в понедельник, и мы там все обсудим. Не секрет, что у нас есть часть людей, которые горячо «за» увольнение, часть, которые не очень «за», и часть людей, которые горячо «против». Поэтому надо договориться», – сказал он, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В то же время Корниенко также не стал давать прогноз на то, наберется ли 226 голосов за отставку Степанова, добавив, что все станет известно на заседании в понедельник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве нет неприкасаемых, но реально под вопросом сейчас только один чиновник – министр здравоохранения Максим Степанов.

Многие обвиняют Степанова в проваленной вакцинации, Украина пасет задних по темпам вакцинации в Европе.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 7500 новых случаев заражения.

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