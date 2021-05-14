Общество

В Украине стабильная ситуация с ковидом: данные за 14 мая

Зафиксировано более 7500 новых случаев

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В Украине остается стабильной ситуация с коронавирусной инфекции. Показатели не самые лучшие, однако в последнее время они не рекордные.

Так за минувшие сутки, 13 мая, обнаружили 7562 новых случая COVID-19. В тоже время 15 958 пациентов выздоровели, а 287 — умерли от осложнений из-за коронавируса. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 2195 человек, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук сообщил, что больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За вчерашние сутки было сделано 79452 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33889, методом ИФА — 14 118. Также сделали 31445 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 143 448 случаев коронавируса, из них 1 832 601 человека выздоровели и 47 620 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что в Украину едет вакцина Pfizer: названы сроки прибытия.

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