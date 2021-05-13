Израиль готовит сухопутное вторжение в Сектор Газа

Последняя наземная операция Израиля в палестинском Секторе Газа прошла летом 2014 года.

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Представитель израильской армии объявил, что израильская армия готовит планы наземной операции, которые будут представлены ее высшему командованию в четверг. В течение нескольких дней между Израилем и палестинским ХАМАС в секторе Газа происходила перестрелка, что стало самой серьезной эскалацией конфликта за последние годы.

Планы вторжения в Газу также должны быть представлены на одобрение израильским политикам, заявил в четверг официальный представитель армии, пишет УРА-Информ.

Последняя наземная операция Израиля в палестинском Секторе Газа прошла летом 2014 года. В результате семинедельного конфликта погибло около 2300 человек. Палестинцы (в основном мирные жители) и 67 израильских солдат и шесть гражданских лиц.

Сектор Газа, где проживает около 2 миллионов палестинцев, представляет собой клочок земли на побережье Средиземного моря между Израилем и Египтом. В 1967 году он был захвачен израильской армией в результате Шестидневной войны. Израиль ушел оттуда в 2005 году, но до сих пор сохраняет жесткий контроль над сухопутными и морскими границами Газы, ограничивая электричество, воду и основные поставки. С 2007 года власть в секторе Газа осуществляет вооруженная исламистская палестинская организация ХАМАС.

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