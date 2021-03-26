РФ проводит зачистку на передовой: уберут всех виновников пыток и убийств

В ОРДЛО «хватает виновных»

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Командование из РФ, которое курирует подразделения боевиков на временно оккупированных территориях восточной Украины, якобы начинает убирать с передовой отдельные подразделения „МВД“ „ДНР“ и „МГБ“ „ДНР“». Об этом заявил блогер Артем Баровский, который работает на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области под ником «Простой солдат», передает УРА-Информ.

Баровский считает сотрудников данных подразделений «предателями». Они якобы передают важную информацию на сторону противника.

«Если пойдет так и дальше, то уже совсем в скором времени очень многим таким „товарищам“ придется ответить за каждый полученный орден и медальку, в тылу. Других ответственных лиц ждет не менее увлекательное „путешествие“ за замученных до смерти на ямах и подвалах невинных людей, грабежи и мародерства, отжим недвижимости и т. д.», — отмечает Баровский.

Также он подчеркнул, что в ОРДЛО «хватает виновных».

«Практически за каждым чинушей тянется след из заказных убийств, отмывания денежных средств и еще много чего», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях Донбасса бойцы ВСУ уничтожили одну из позиций подразделений незаконных вооруженных формирований.