Служить пойдут все: в ОРДЛО идет подготовка к призыву

Вступил в силу «приказ» «МВД» о внесении изменений во временный порядок регистрации граждан по месту жительства

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На временно оккупированных территориях украинского Донбасса уже во всю идет подготовка к призыву на передовую мужчин призывного возраста, что проживают в ОРДЛО. Об этом сообщают блогеры, освещающие жизнь в ОРДЛО, в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Они отмечают, что соответствующие документы уже давно подписаны местным правительством.

Помимо этого, на территории оккупированных территорий восточной Украины в силу вступил «приказ МВД» о внесении изменений во временный порядок регистрации граждан по месту жительства. Отныне, все люди, у которых нету прописки ОРДЛО Вбудут отнесени к иностранным гражданам.

«Если ты не гражданин, то чего жалуешься, что-то не нравится — ты никто, и тебе ничем не обязаны. Многие, побоявшись остаться без помощи в такое трудное время, пойдут прописываться. И тут-то начинается самое интересное. Сколько же у нас народу с левыми прописками ходит и для военкомата найти их, можно сказать, практически не реально. А тут все придут и скажут: вот он я», — пишут блогеры.

Ранее сообщалось, что ситуация с призывом на территории «ЛНР» набирает обороты. Местные ресурсы отмечают, что на временно оккупированных территориях Донбасса нету никакой правовой базы о призыве, также как и полноценной «армии в ЛНР».